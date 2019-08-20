On numara sonuçları açıklandı! İki kişi büyük ikramiyeyi bölüştü

Pazartesi günnleri azımsanmayacak oranda ikramiye dağıtan On Numara'nın çekilişi dün gerçekleşti. Çekilişin ardından sonuçlara göre İstanbul Beyoğlu ve İstanbul Bağcılar'dan iki kişi 172.444,25 TL kazandı. Bu arada On Numara en son 22 Nisan'da devretti.

İşte On Numara'da kazandıran numaralar: 03-04-10-11-12-17-20-22-23-29-34-35-41-50-51-55-56-60-62-67-70-77

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 167 kişi bin 377 lira 55’er kuruş, 8 bilen 2 bin 575 kişi 89 lira 50’şer kuruş, 7 bilen 23 bin 760 kişi 18 lira 45’şer kuruş, 6 bilen 125 bin 368 kişi 3 lira 70’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 176 bin 601 kişi 3 lira 35’şer kuruş ikramiye kazandı.