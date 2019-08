On Numara sonuçları... Bu hafta da güldürdü

On Numara sonuçları...





On Numara sonuçları belli oldu. Geçen hafta 5 kişinin yüzünü güldüren On Numara bu hafta ise 4 kişiye azımsanmayacak miktarda ikramiye dağıttı. Şanslı kişiler 84 nin 427 lira ikramiye kazanırken 5 bilenler ise 2 bin 85 liranın sahibi oldu.





Pazartesi günleri binlerce lira dağıtan ve kazanma oranı diğer şans oyunlarına göre daha fazla olan On Numara'nın 887. hafta çekiliş gerçekleşti. Büyük ikramiyeyi Ankara Mamak, İstanbul Fatih, İstanbul Ataşehir, Tekirdağ Çorlu'dan 4 kişi bildi. Talihliler 84 bin 427 lira 55 kuruş kazandı.





5 Ağustos tarihli On Nuamara'da kazandıran numaralar şöyle: 04-05-06-08-11-15-19-20-29-30-32-35-37-51-52-53-57-59-62-72-73-77





ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ





On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.





İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.





ON NUMARA NASIL OYNANIR?





