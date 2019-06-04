On numara sonuçları: Büyük ikramiye 2 kişiye gitti
On Numara sonuçları açıklandı. Bursa Gemlik ve Mersin Silifke büyük ikramiyeyi kazandı. İki talihli 158 bin 467 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. İşte 878. haftada On Numara'da kazandıran numaralar...
878. hafta On Numara çekilişi dün gerçekleşti. 3 Haziran tarihli On Numara çekilişinde 2 kişi on şanslı numarayı bildi ve 158 bin 467 lira 70 kuruş kazandı. Talihliler, Bursa Gemlik ve Mersin Silifke'dendi.
On Numara'da bu hafta kazandıran numaralar şöyle: 01-02-03-07-10-13-16-21-29-31-33-34-43-50-53-54-59-65-66-67-70-79
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608’er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130’ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85’er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10’ar kuruş ikramiye kazandı.