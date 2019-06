On numara sonuçları: Büyük ikramiye 2 kişiye gitti

On numara sonuçları: Büyük ikramiye 2 kişiye gitti On Numara sonuçları açıklandı. Bursa Gemlik ve Mersin Silifke büyük ikramiyeyi kazandı. İki talihli 158 bin 467 lira 70 kuruş ikramiye kazandı. İşte 878. haftada On Numara'da kazandıran numaralar...