On numara sonuçları: Büyük ikramiye 2 kişiye gitti

878. hafta On Numara çekilişi dün gerçekleşti. 3 Haziran tarihli On Numara çekilişinde 2 kişi on şanslı numarayı bildi ve 158 bin 467 lira 70 kuruş kazandı. Talihliler, Bursa Gemlik ve Mersin Silifke'dendi.

On Numara'da bu hafta kazandıran numaralar şöyle: 01-02-03-07-10-13-16-21-29-31-33-34-43-50-53-54-59-65-66-67-70-79

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 81 kişi 2 bin 608’er lira, 8 bilen 1 bin 623 kişi 130’ar lira, 7 bilen 16 bin 875 kişi 23 lira 85’er kuruş, 6 bilen 103 bin 35 kişi 4 lira 15’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 175 bin 43 kişi 3 lira 10’ar kuruş ikramiye kazandı.