On Numara sonuçları... Büyük ikramiye 3'e bölündü Pazartesi günleri çekilen On Numara'nın dün 876. hafta çekilişi gerçekleşti. 20 Mayıs tarihli On Numara sonucuna göre büyük ikramiyeyi 3 kişi bildi. Talihliler 108 bin 85 lira 95 kuruş kazandı. İşte On Numara'da kazandıran numaralar...