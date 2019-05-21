Her hafta oynayanlara yüz binlerce lira dağıtan On Numara'nın 876. hafta çekilişi gerçekleşti. 20 Mayıs tarihli çekilişe göre büyük ikramiye Ağrı Doğubayazıt, İstanbul Bakırköy ve Sakarya Hendek'e gitti. Şanslı kişiler 108 bin 85 lira 95 kuruşun sahibi oldular.

On Numara'da kazandıran numaralar: 02-07-08-09-11-21-27-29-33-38-39-41-42-46-50-55-63-70-72-76-77-79

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 72 kişi 3 bin 2’şer lira, 8 bilen 1727 kişi 125’er lira, 7 bilen 17 bin 252 kişi 23’er lira, 6 bilen 107 bin 157 kişi 4 lira 5’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 172 bin 147 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 161 bin 700 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 861 bin 512 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak 480 bin 377 lira aktarıldı.