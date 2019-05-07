  • Haberler
  • Gündem
  • On numara sonuçları... Büyük ikramiye 4 kişiye gitti

On numara sonuçları... Büyük ikramiye 4 kişiye gitti

On Numara sonuçları açıklandı. Her pazartesi oynanan şans oyunu bu hafta 4 kişinin yüzünü güldürdü. Talihliler 78 bin 68 lira 60 kuruş ikramiye kazandı. İşte 874. hafta çekilişinde kazandıran numaralar...

07 Mayıs 2019, Salı 09:54
A A
On numara sonuçları... Büyük ikramiye 4 kişiye gitti

Milli Piyango'nun en çok oynanan şans oyunlarından bir tanesi olan On Numara'nın 6 Mayıs tarihli 874. hafta çekilişi gerçekleşti. Sonuçlara göre büyük ikramiye Adana çukurova, Ankara Altındağ, Ankara Çankaya, İstanbul Gaziosmanpaşa'ye gitti. Şanslı kişiler 78.068,60 TL kazandı.

874. hafta On Numara'da kazandıran numaralar: 07-08-12-14-15-18-23-30-32-40-41-42-47-57-60-61-63-68-69-70-71-75

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 2 bin 704 lira 25’şer kuruş, 8 bilen bin 492 kişi 139 lira 70’er kuruş, 7 bilen 15 bin 663 kişi 25 lira 30’ar kuruş, 6 bilen 100 bin 489 kişi 4 lira 20’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 700 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 81 bin 816 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 829 bin 481 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 625 lira 95 kuruş aktarıldı.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.