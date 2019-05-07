On numara sonuçları... Büyük ikramiye 4 kişiye gitti

Milli Piyango'nun en çok oynanan şans oyunlarından bir tanesi olan On Numara'nın 6 Mayıs tarihli 874. hafta çekilişi gerçekleşti. Sonuçlara göre büyük ikramiye Adana çukurova, Ankara Altındağ, Ankara Çankaya, İstanbul Gaziosmanpaşa'ye gitti. Şanslı kişiler 78.068,60 TL kazandı.

874. hafta On Numara'da kazandıran numaralar: 07-08-12-14-15-18-23-30-32-40-41-42-47-57-60-61-63-68-69-70-71-75

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 2 bin 704 lira 25’şer kuruş, 8 bilen bin 492 kişi 139 lira 70’er kuruş, 7 bilen 15 bin 663 kişi 25 lira 30’ar kuruş, 6 bilen 100 bin 489 kişi 4 lira 20’şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 169 bin 700 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.

Toplam 2 milyon 81 bin 816 lira 70 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 829 bin 481 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 462 bin 625 lira 95 kuruş aktarıldı.