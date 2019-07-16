On Numara sonuçları: Büyük ikramiye ikiye bölündü

On Numara sonuçları belli oldu. 15 Temmuz tarihli 884. hafta çekilişinde büyük ikramiye İzmir Bergama ve Kırşehir Kaman'a gitti. Talihliler 164 bin 112 lira kazandı.

On Numara çekilişinde düşen numaralar şöyle: 01-10-13-14-17-21-22-25-26-30-32-41-43-45-52-53-57-59-61-71-73-76

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 89 kişi 2 bin 459 lira 30’ar kuruş, 8 bilen bin 594 kişi 137 lira 55’er kuruş, 7 bilen 17 bin 65 kişi 24 lira 50’şer kuruş, 6 bilen 111 bin 41 kişi 3 lira 95’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 173 bin 868 kişi 3 lira 25’er kuruş ikramiye kazandı.