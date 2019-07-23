On Numara sonuçları: On Numara 13 haftadır devir yüzü görmüyor

22 Temmuz tarihli 885. hafta On Numara sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye İzmir Menemen'den bir kişiye çıktı. 10 bilen talihli 343 bin 499 lira 65 kuruş kazandı. 13 Haftadır devretmeyen On Numara'da en son devir 22 Nisan'da gerçekleşmişti.

On Numara'nın 885. haftasında düşen numaralar: 02-14-18-19-22-24-25-27-33-36-38-39-43-46-49-50-51-56-71-74-77-78

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 82 kişi 2 bin 793’er lira, 8 bilen bin 701 kişi 134 lira 75’er kuruş, 7 bilen 17 bin 774 kişi 24 lira 65’er kuruş, 6 bilen 109 bin 980 kişi 4 lira 15’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 188 bin 473 kişi 3 lira 15’er kuruş ikramiye kazandı.



