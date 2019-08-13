On Numara sonuçları: On Numara 3 kişiyi güldürdü

On Numara sonuçları açıklandı. 80 numaradan düşen 22 şanslı numarayı bilenler Erzincan Merkez, Muğla Ortaca ve Yalova Merkez'dendi. Talihliler 84 bin 973 lira 55 kuruşun sahibi oldu.

888. haftada kazandıran numaralar şöyle: 06-08-12-13-14-20-22-30-33-45-46-55-61-63-66-70-71-76-77-78-79-80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 69 kişi 2 bin 463 lira 70’er lira, 8 bilen bin 684 kişi 101 lira 25’er kuruş, 7 bilen 16 bin 810 kişi 19 lira 20’şer kuruş, 6 bilen 89 bin 79 kişi 3 lira 85’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 146 bin 111 kişi 3’er lira ikramiye kazandı.