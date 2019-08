On Numara sonuçları: On Numara 3 kişiyi güldürdü

On Numara sonuçları: On Numara 3 kişiyi güldürdü On Numara sonuçları açıklandı. Dünkü çekilişe göre büyük ikramiye 3'e bölündü. 888. haftada talihliler 84 bin 973 lira 55 kuruş kazandı. İşte 22 şanslı numara...