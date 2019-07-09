On Numara sonuçları... Tek kişi bildi!

8 Temmuz tarihli 883. hafta On Numara sonuçlari belli oldu. Büyük İkramiyeyi Ankara Çankaya'dan bir kişi bildi. Talihli 336 bin 226 lira 10 kuruşun sahibi oldu.

İşte dün çekilen On Numara'da kazandıran numaralar: 01-02-06-09-10-12-15-23-30-32-44-46-47-52-61-69-72-75-76-78-79-80

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 101 kişi 2 bin 219’ar lira, 8 bilen bin 688 kişi 133 lira 5’er kuruş, 7 bilen 17 bin 232 kişi 24 lira 70’er kuruş, 6 bilen 107 bin 375 kişi 4 lira 25’er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 194 bin 753 kişi 2 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.