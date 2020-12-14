Türkiye On Numara sorgulama ekranı: 14 Aralık On Numara sonuçları

On Numara sorgulama ekranı: 14 Aralık On Numara sonuçları

Türkiye

On Numara sorgulama ekranı: 14 Aralık On Numara sonuçları

On Numara çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oldu. İşte 14 Aralık On Numara sonuçları...

14 Aralık 2020, Pazartesi 19:46 Son Güncelleme:
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On Numara kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen 14 Aralık tarihli On Numara çekilişi canlı yayınla gerçekleştirildi. Çekiliş sonrası kazandıran numaralar belli oldu.

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İşte 14 Aralık On Numara sonuçları...

On Numara'nın kuralları

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

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Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

Çoklu Çekiliş!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İptal

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

Ne kadar kazanabilirsin?

On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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