Önce 10 bin TL çıktı, ertesi gün 2 milyon TL kazandı

Kayseri’de, bir vatandaş büfeden oynadığı Kazı Kazan şans oyunundan 2 milyon lira ikramiye kazandı. Geçtiğimiz cuma günü yaşanan olayda, Kocasinan bölgesindeki büfeye gelen kişi 30 TL ödeyerek, Kazı Kazan oyunlarından Para Yağmuru adlı kartı aldı. Adı açıklanmayan talihli vatandaşın kartına 2 milyon liralık büyük ikramiye çıktı.









BİR ÇOCUĞU SEVİNDİRİP BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI

Yaşanan anları büfe sahibi Yakup Erdoğan şöyle aktardı: "Biz Kocasinan bölgesinde Milli Piyango bayisiyiz. 2 milyon TL’lik büyük ikramiyeden 1 gün önce de bu arkadaşa başka bir Kazı Kazan oyunundan 10 bin TL ikramiye çıkmıştı. Yani demek ki onun şanslı bir dönemi. Ertesi gün dükkana geldi. Bana ’Şansıma bu kez sen kazır mısın’ dedi. Ben de ‘İyi sana bu defa ev, araba verelim’ dedim. Kazı Kazan’ı kazırken dükkana bir kız çocuğu geldi. ’Ne isterse alsın’ dedi. Kız çocuğunu sevindirdi. Biraz sonra da kartı tam kazıyınca 2 milyon lira ikramiye çıktı. Çok mutluyuz. İhtiyaç sahibi bir kardeşimizdi kendisi. 2 milyon ikramiye verdiğimiz için bayi olarak biz de çok gurur duyduk. Bize çok teşekkür etti. Çok mutlu oldu. Daha sonra kazançlı kartı nasıl tahsil edeceğini anlattık. Sonra da İstanbul’a gönderdik parasını alması için. Çok sevinçliyiz. Bize şu ana dek bir maddi yardımı olmadı ama ikramiyenin ona çıkması bizi mutlu etti. Kendisi ve ailesinin iyi günlerde harcamasını temenni ederim.

HERKES ŞANSINI DENEMELİ

Yakup Erdoğan, ikramiyenin çıktığını duyan birçok kişinin büfeye gelerek şansını denediğini de belirterek, "İkramiyenin bizden çıktığını duyan vatandaşlar bayimize ilgi gösterdi. Hatta elimizdeki Kazı Kazan kartları bitti. Sipariş kargonun gelmesini bekliyoruz. Yeniden büyük ikramiye vereceğimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımız şansını denemeye devam etmeli" diye konuştu.