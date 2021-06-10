Türkiye Önce eşini sonra görümcesini av tüfeği ile öldürdü

Önce eşini sonra görümcesini av tüfeği ile öldürdü

Türkiye

Önce eşini sonra görümcesini av tüfeği ile öldürdü

Osmaniye'de 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Gülten Usta, yatakta uyuyan eşini av tüfeği ile vurup öldürdükten sonra gittiği kayınpederinin evinde görümcesi Eda Usta'yı öldürdü.

10 Haziran 2021, Perşembe 09:42 Son Güncelleme:
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Merkeze bağlı Köyyeri köyünde oturan 3 çocuk annesi Gülten Usta, sabaha karşı kalkıp av tüfeğini alarak yatakta uyuyan eşi Süleyman Usta’ya ateş etti. Süleyman Usta kanlar içinde kalırken, Gülten Usta, tüfeği de yanına alıp evden çıktı. Usta, köydeki kayınpederinin evine giderek burada da görümcesi Ela Usta'ya vurdu.

Silah sesleri üzerine uyanan komşuları, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine köyle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Süleyman ve Ela Usta kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Usta kardeşlerin cansız bedenleri Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gülten Usta'yı gözaltına alan jandarma, olayın nedenini araştırıyor.

 İbrahim EMÜL-Efendi ERKAYIRAN

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