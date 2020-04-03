Önce evde kal sonra değiştir

Bu durumu gören firmalar ise kendi bünyelerinde önlem almaya başladı. Bazıları iade ve değişim süresini 100 güne uzatırken, bazıları da ürün teslimi için ‘evde kal’ çağrısının sona ermesini bekliyor. Dijital satış kanallarından müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet veren Altınyıldız Classics, internet sitesinden ve mobil uygulamasından alınan ürünün, teslim alındığı tarihten itibaren değişim ve iade süresini 100 güne çıkardı. Ayrıca kargoların ücretsiz gönderilmesinin yanı sıra siparişin daha hızlı ulaşması için hızlı gönderi hizmeti de sunmaya başladı.

Önce site açılacak

Geçtiğimiz günlerde internet satışlarını durduran Mavi Jeans de iade süresini uzatan firmalar arasında. Konuyla ilgili açıklama yapan marka, “29 Mart itibarıyla online satışlarımızı durdurduk ve online siparişler için iade süresini sitenin açılmasını takiben 90 güne uzattık” dedi.

Karantina bitince

Online satışlarını durduran bir diğer firma ise Vakko oldu. Markadan yapılan açıklamada; “31 Mart’tan itibaren e-ticaret depo ve lojistik operasyonlarımıza geçici bir süre ara veriyoruz. 31 Mart’tan sonra aldığınız ürünler, ‘evde kal’ çağrısı sona erdikten sonra en kısa sürede size ulaştırılacaktır” denildi.

Süre şartı olmamalı

İnternetten yapılan alışverişlerin yasaya göre uzaktan yani mesafeli sözleşme kapsamına girdiğini belirten Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük, şöyle dedi:

“Buna göre tüketicinin satın aldığı ürünü kontrol edip 14 gün içinde kullanmadan iade etme hakkı var. Ancak salgın döneminde kargo şirketleri talebe yetişemiyor. Teslimat geciktiğinde ise 14 günlük süre de geçirilmiş oluyor. Bu durumda tüketicinin yasal olarak bir hakkı yok. Bu nedenle firmalar ve vatandaşlar anlayışlı olmalı. Ayrıca bazı firmalar iade sürecini uzatıyor ama salgının ne zaman biteceği belli değil. O yüzden belirli bir süre vermek yerine vatandaşa ‘salgın sürecinin bitiminden itibaren 14 gün içinde iade hakkı’ tanınabilir.”





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