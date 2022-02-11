Türkiye Önce hırsızlık yaptılar, sonra evin sahiplerini bıçakladılar!

Önce hırsızlık yaptılar, sonra evin sahiplerini bıçakladılar!

Türkiye

Önce hırsızlık yaptılar, sonra evin sahiplerini bıçakladılar!

Kars'ta E.Ç. (20), S.S. (20) ve M.İ. (17), gece hırsızlık için girdikleri evde kendilerini fark eden Mahügül (50) ve Hayrettin (86) Bulut çiftini bıçakladıktan sonra 50 bin lira ve ziynet eşyaları ile kaçtı. Yaralı çift, hastanede tedaviye alınırken, hırsızlık şüphelileri de sabah markette alışveriş yaparken yakalandı.

11 Şubat 2022, Cuma 17:24 Son Güncelleme:
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Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yukarı Sarıkamış Mahallesi'nde meydana gelen olayda, E.Ç., S.S. ve M.İ., hırsızlık amacıyla Mahügül- Hayrettin Bulut çiftinin evine girdi. 

Hırsızlık şüphelilerini fark eden Bulut çifti bağırıp, komşulardan yardım istedi. Bu sırada arbede çıkarken, bacakları olmayan Hayrettin Bulut ve eşi, şüpheliler tarafından bıçaklanmaları sonucu yaralandı.



50 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Hırsızlık şüphelileri de 50 bin lira ve ziynet eşyaları ile evden kaçtı. Komşuların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, inceleme yapıp, çalışma başlattı. Bulut çifti ise sağlık görevlilerince kaldırıldığı Sarıkamış Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Mahügül Bulut, buradan da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne gönderildi.

MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPARKEN YAKALANDILAR

Öte yandan E.Ç., S.S. ve M.İ., polis ekiplerince sabah saatlerinde markette alışveriş yaparken yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, 14 bin liralık kredi kartı borcunu kapatmak için hırsızlık yaptıkları belirtildi.

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