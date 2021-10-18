Türkiye Önce karantinayı ihlal etti sonra çocuğa çarpıp kaçtı! Cezası belli oldu

Önce karantinayı ihlal etti sonra çocuğa çarpıp kaçtı! Cezası belli oldu

Türkiye

Önce karantinayı ihlal etti sonra çocuğa çarpıp kaçtı! Cezası belli oldu

Kırıkkale'de koronavirüs karantinasını ihlal edip sokağa çıkan ve babasına ait otomobille 5 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan 15 yaşındaki E.O. ile ailesine 10 bin 71 lira para cezası uygulandı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 20:03 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 15.00 sırlarında Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. E.O., babasına ait 81 DR 760 plakalı otomobil ile 5 yaşındaki R.N.G.'ye çarparak kaza yerinden kaçtı. Kazada, R.N.G. yaralandı. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alınan R.N.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazadan bir süre sonra E.O.'nun babası polisi arayarak, oğlunun kazaya karıştığını ancak korktuğu için eve geldiğini söyledi. Sürücünün Zümrüt Kale Bulvarı'ndaki evine giden polis ekipleri, E.O.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan ve kaza yerini terk etmekten 3 bin 323 lira, araç sahibi babasına da 2 bin 698 lira para cezası kesti.

Ayrıca yapılan sorgulamada E.O.'nun PCR testinin pozitif olduğu belirlendi. Bunun üzerine eve gelen İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, karantina kurallarını ihlal eden sürücü 18 yaşından küçük olduğu için ailesine 4 bin 50 lira para cezası uyguladı.

Burak CAN/KIRIKKALE (DHA)

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