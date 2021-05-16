Türkiye Önce kocasını sonra çocuklarını terk etti! Kapısına bırakıp kaçtı

Önce kocasını sonra çocuklarını terk etti! Kapısına bırakıp kaçtı

Türkiye

Önce kocasını sonra çocuklarını terk etti! Kapısına bırakıp kaçtı

İstanbul Esenyurt'ta bir anne, 2 ay önce terk ettiği kocasının yaşadığı apartman kapısına, 1 ve 2 yaşlarındaki 2 çocuğunu bırakıp kaçtı. Küçük çocukları yerde beton üzerinde bulan komşular babasına teslim etti.

16 Mayıs 2021, Pazar 13:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, 2 çocuğunu yaklaşık 2 ay önce terk ettiği eşinin yaşadığı apartmanın kapısına bırakıp, kaçtı. Komşular, kapı önünde buldukları çocukları babasına teslim etti. Polis kaçan anneyi arıyor.

KOMŞULAR KÜÇÜK ÇOCUKLARI BULDU

İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce 3 çocuğunu da alıp S.R. isimli eşini terk eden kadın 13 Mayıs Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki evlerine geldi. L.R. (1) ve R.R. (2) isimli çocuklarını ve eşyalarını apartmanın önüne koyan kadın, kayıplara karıştı. S.R.'nin komşusu Enver Albayrak, kapının önündeki çocukları görünce apartmandakilere haber verdi.

Apartman sakinleri çocukları tanımadığını söyleyince, durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından çocukları ambulansa bindirdi. Bu esnada gelen S.R., çocuklarının ambulansa alındığını görünce araya girdi. S.R. çocukların babası olduğunu söyleyince, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"ÇOCUKLARI YERDE, BETON ÜZERİNDE BULDUK"

Çocukları apartmanın önünde bulan Enver Albayrak, "Dün 18.00 sıralarında 2 çocuğu gördüm. Biri 8 aylık, diğeri 2 yaşlarında vardı. Çocukları yerde, betonun üzerinde bulduk. Bir poşetin içinde çamaşır, bez vardı. Çocuğun ne kadardır yerde olduğunu bilmiyorduk. Çocuğu yukarı getirdik. Mamalarını verdik. Apartmanda kapı kapı gezmeye başladık. Kapıyı açanlar, çocukları tanımadığını söyledi. 2 ay önce annesi başkasına kaçmış. Çocukları sonra buraya getirmiş, bırakmış sonra da kaçmış" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
'Koronavirüs aşısı olduktan sonra 6 saat uyuyun' uyarısı



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Küçük bir kız ve umut
Şirin Sever
Rauf Tamer
Şimdi de bu
Rauf Tamer
Erkut Can
Kocanızla iyi geçinmek için 10 öğüt
Erkut Can
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Koronavirüs aşısı olduktan sonra 6 saat uyuyun' uyarısı