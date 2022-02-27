Türkiye Önce kuzenini sonra sığındığı bakkalı bıçakladı!

Önce kuzenini sonra sığındığı bakkalı bıçakladı!

Türkiye

Önce kuzenini sonra sığındığı bakkalı bıçakladı!

Elazığ’da bir kişi, önce tartıştığı kuzenini, ardından ise kuzeninin kaçarak sığındığı bakkalı bıçaklayarak yaraladı.

27 Şubat 2022, Pazar 16:45 Son Güncelleme:
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Elazığ'ın Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, altlı üstlü aynı binada oturan kuzenler M.C. ve H.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. 


Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, H.C. kuzeni M.C.’yi karnından ve göğsünden bıçakladı.

Aldığı bıçak darbesi sonrası M.C., binanın girişinde bulunan bakkala sığındı. Kapıyı kapatıp yaralıya yardım etmek isterken mahalle bakkalı M.Y. de şüpheli H.C.’nin bıçak darbesiyle ayağından yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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