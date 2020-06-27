Türkiye Önce maske sonra ceza

Önce maske sonra ceza

Türkiye

Önce maske sonra ceza

İstanbul'da maske takmanın zorunlu olduğu alanlarda denetimler yapılıyor. Avcılar'da denetimlerde 2 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

27 Haziran 2020, Cumartesi 10:03 Son Güncelleme:
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Avcılar sahiline dün akşam yapılan denetimde araçları ile gelenlere uyarılarda bulunuldu. 1 saat sürdürülen denetimde bazı araçlar durdurularak genel arama ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Durdurulan bir aracın sürücüsü ile bir başka araçtaki yabancı uyruklu kişide maske bulunmadığı belirlendi. Görevli polisler, bu kişilere birer maske verdikten sonra Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uyguladı.


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