Önce 'oğlum mu diyeyim kızım mı bilemedim' dedi, sonra paylaştı!

İstanbul’da geçen temmuz ayında 23 yaşındaki Cem Ö. bir devlet hastanesinin üroloji bölümüne gitti. Cem Ö., doktorundan bazı testler istediğini ve doktorun kendisine, “Pasif misin? Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dediğini iddia etti. Odayı terk eden Cem Ö., yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. Doktor N.K.Ö. de Facebook hesabında, Cem Ö.’nün ev adresini ve ismini paylaşarak “İ… sınır yok, p... reklamını yapıyor herhalde” gibi homofobik ifadeler kullandı. Daha sonra ise bu paylaşımları sildi. Cem Ö., doktor N.K.Ö.’yü İstanbul Tabip Odası’na şikâyet etti.

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, N.K.Ö.’nün Cem Ö.’ye yönelik tıbbi kaynaklı bir ihmalinin bulunmadığını karar verdi. Kurul doktoru paylaşımlarından dolayı kusurlu bularak uyarı cezası, hastasının bilgilerini paylaşması nedeniyle de 945 TL para cezası uygulanmasını kararlaştırdı. Cem Ö. karara itiraz edeceklerini belirterek, “TTB Disiplin Yönetmeliği bilgilerin deşifre edilmesi suçunun meslekten geçici alıkoymayı öngörüyor. Ayrıca ayrımcılık yapan hekimi meslekten geçici men ile cezalandırmaktadır. Bu maddelerin uygulanması için itirazda bulunacağız.”

Milliyet - Çiğdem Yılmaz