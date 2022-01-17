Önce peçeteye sonra hastanın koluna! Hemşireden sahte aşı skandalı!

Koronavirüs salgını bir yandan Covid-19 aşılarıyla kontrol altına alınmaya çalışılırken dünyanın dört bir yanından aşı karşıtlığı haberleri gelmeye devam ediyor. İtalya'da bir hemşirenin aşı karşıtlarına sahte aşı yaptığı ortaya çıktı...

Koronavirüs salgınında kurtarıcımız olan aşılar birçok ülke tarafından hali hazırda etkinliklere katılmak, seyahat edebilmek ve kamu hizmetlerinden yararlanabilmek için gerekli. İtalya da bunu uygulayan ülkelerden biri. Ülkede seyahat edebilmek, toplu taşımadan yararlanmak, kafe ve restoranlara girebilmek için Covid-19 aşısı yaptırmış olmak gerekiyor.

SAĞLIK ÇALIŞANI DA BU SAHTECİLİĞE PARAVAN OLDU

Birçok aşı karşıtı da yürürlükte olan bu yasadan dolayı sahteciliğe başvuruyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkarılan vakaya göre sağlık çalışanları da bu sahteciliğe paravan olmaya devam ediyor.

Palermo şehrinde çalışan bir Hemşire aşı karşıtı kişilere Sahte Aşı yapmaktan, daha doğrusu 'aşı yapıyormuş gibi yapmaktan' dolayı tutuklandı. Böylelikle bu kişiler kendilerine aşı yapılmış gibi gösterip sahte aşı sertifikasından faydalanmak istemişlerdi...

MENDİLE GİZLİCE BOŞALTIYOR

Sicilya bölgesinin başkenti Palermo'da bir aşı merkezinde çalışan 58 yaşındaki kadın güvenlik güçlerinin ağına yakalandı ve çalıştığı yere gizli kameralar yerleştirildi. Sosyal medya platformu Twitter'a yüklenen güvenlik kamerası kayıtlarında kadının Covid-19 aşısını şişesinden enjektöre çekerek aldığı ancak kişilerin koluna iğneyi sokmadan önce enjektördeki aşıyı elinde tuttuğu bir mendile gizlice boşalttığı ve böylelikle kendisini 'aşı yapmış gibi' gösterdiği ortay çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre kadının kendisine yapılan hatırlatma dozunun da sahte olduğu ortaya çıktı ve hemşire sahtecilik ve zimmetine para geçirme suçlarından tutuklandı.

İLK VAKA DEĞİL

Üstelik bu, İtalya'da ortaya çıkarılan ilk vaka da değil. İçlerinde en az üçünün doktor olduğu belirlenen onlarca sağlık çalışanı da aşı karşıtlarına 400 euro karşılığında sahte aşı yaparak bu kişilerin aşı sertifikası almalarına yataklık etme suçundan tutuklanmıştı.

Geçen hafta da İtalya'nın Ancona şehrinden bir hemşire en az 45 kişiye sahte aşı yapmaktan tutuklanmıştı. Sağlık çalışanının Covid-19 aşılarını tıbbi atık kutusuna boşalttığı ortaya çıkmıştı.

Süper yeşil pasaport adı verilen ve aşılarını olmuş vatandaşların tüm hizmetlerden faydalanmasını sağlayan aşı pasaportu uygulamasına sahip olmak isteyen aşı karşıtları bunun için 300 euroya varan ücretler ödemeyi göze alıyor. İtalyan hükümeti bu uygulamayı geçen aralık ayında başlatmıştı



