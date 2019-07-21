Önce sevdiler sonra terk ettiler
Adıyaman’da, cami avlusuna bırakılan erkek bebeği sabah namazına gelenler buldu. Bebeğin camiye bırakılma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı
Sabah namazında Kap Camisi’ne gelen cemaat, avluda bebeği gördü. Vatandaşlar ve cami imamı Fetih Erdil, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camide bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Kamera kayıtlarında biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevdikten sonra cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüntülendi.
AİLESİ ARANIYOR
Polis, bebeği alarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürdü. Ekipler 2 aylık olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.