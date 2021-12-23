Türkiye Önce tartıştı sonra tuğla yağmuruna tuttu!

Önce tartıştı sonra tuğla yağmuruna tuttu!

Türkiye

Önce tartıştı sonra tuğla yağmuruna tuttu!

Sultangazi'de bir kadın tartıştığı kişinin kullandığı otomobili tuğla yağmuruna tuttu. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

23 Aralık 2021, Perşembe 09:07 Son Güncelleme:
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Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde 22 Aralık Salı günü saat 02.00 sıralarında yaşandı. 



Edinilen bilgiye, park halindeki otomobilde bulunan bir kadın ile iki erkek arasında tartışma başladı. Araçtan inen kadının peşinden diğer iki kişi de indi. Tartışma bir süre caddede sürdü. 

Öfkelenen kadın, yol kenarında yığılı tuğlaların üzerine çıktı. Öfkeli kadın, hemen yanda bulunan inşaatın yapımında kullanılan tuğlaları otomobile yağdırdı. Kadın dakikalarca otomobile tuğla fırlattı, otomobilde büyük hasar oluştu. Bir süre sonra kadın sakinleşince az önce tartıştığı 2 kişiyle, taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen Abdülkadir Adeloğlu, arkadaşına ödünç verdiği otomobilin halini görünce şok geçirdi. Suriyeli Adeloğlu kadını tanımadığını öne sürdü. Abdülkadir Adeloğlu, kadından şikayetçi olacağını belirtti.

DHA

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