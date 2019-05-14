Önce tekme tokat dövdüler, arından başına tornavida sapladılar

Nazilli Çarşısı’nda çay ocağı işleten Halil Emir ile kimlikleri belirsiz 2 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada iki saldırgan Emir’i yumruk ve tekmeyle dövdü. Başından tornavidayla yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İki saldıran olay yerinden motosiklet ile kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emir’i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedavi altına alınan Emir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis kaçan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.



