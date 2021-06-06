Kültür & Sanat Tarantino yazdı: Once Upon a Time in Hollywood filminin kitabı geliyor

Tarantino yazdı: Once Upon a Time in Hollywood filminin kitabı geliyor

Kültür & Sanat

Tarantino yazdı: Once Upon a Time in Hollywood filminin kitabı geliyor

ABD'li ünlü yönetmen Quentin Tarantino katıldığı Pure Cinema Podcast programında merakla beklenen Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) filminin romanına dair açıklamalarda bulundu.

06 Haziran 2021, Pazar 10:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Independent Türkçe'nin haberine göre Bir Zamanlar… Hollywood'da romanın, filmin yeniden düşünülmüş hali olduğunu söyleyen Quentin Tarantino, filmde yer almayan sahnelerin kitapta bulunacağını söyledi. Tarantino, "Sadece senaryoyu alıp romana dönüştürmüyorum. Hikayeyi roman formunda yeniden anlattım. Dolayısıyla, 'Ah, tamam, belli ki birkaç sahnesi dışarıda kaldı, bu yüzden senaryoyu alıp romanlaştırdı ve birkaç sahne ekledi' gibi bir durum değil. Kitap tüm hikayenin tamamen yeniden düşünülmesiyle oluştu" dedi.

Quentin Tarantino

5 YILDIR YAZIYOR

5 yıldır yazdığını ve kitap için bir dizi araştırma yaptığını söyleyen Tarantino "Bu karakterlerin romansal versiyonlarını anlatmaya çalışıyorum. Eğer önce kitap ortaya çıksaydı, filmi bu malzemeden üretmiş olurdum" dedi.

FİLMDEN DAHA AYRINTILI OLACAK

Kitabın, filmden daha ayrıntılı anlatacağı karakterlerden biriyse Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth olacak. Tarantino, Pitt'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı kazandıran karaktere için "Filmde Cliff gerçek bir muamma, bir nevi bu adamın burada işi ne diye düşünüyorsunuz? Kitapta sadece Cliff'in geçmişini anlatacak bölümler var" diye konuştu.

Once Upon a Time in Hollywood kitabı 29 Haziran'da satışa çıkarılacak.

İlgili Haberler
Quentin Tarantino'nun önerdiği izlenmesi gereken 35 filmIMDb puanlarına göre en iyi 10 Quentin Tarantino filmi


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Çağırıyor Konya: Gel
Burak Akkul
Şirin Sever
Anneyle travmalarınız hayatınızı yönetir!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Sakıp Sabancı Müzesi’nden yeni sergi: ‘Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri’
Gözde Hatunoğlu
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Şule Özdemir
Tam kapanmada evde neler yapabiliriz?
Şule Özdemir
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Biraz da umudumuzu tazeleyelim: Mutlu sonla biten 10 ayrılık filmi