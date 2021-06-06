Independent Türkçe'nin haberine göre Bir Zamanlar… Hollywood'da romanın, filmin yeniden düşünülmüş hali olduğunu söyleyen Quentin Tarantino, filmde yer almayan sahnelerin kitapta bulunacağını söyledi. Tarantino, "Sadece senaryoyu alıp romana dönüştürmüyorum. Hikayeyi roman formunda yeniden anlattım. Dolayısıyla, 'Ah, tamam, belli ki birkaç sahnesi dışarıda kaldı, bu yüzden senaryoyu alıp romanlaştırdı ve birkaç sahne ekledi' gibi bir durum değil. Kitap tüm hikayenin tamamen yeniden düşünülmesiyle oluştu" dedi.

Quentin Tarantino

5 YILDIR YAZIYOR

5 yıldır yazdığını ve kitap için bir dizi araştırma yaptığını söyleyen Tarantino "Bu karakterlerin romansal versiyonlarını anlatmaya çalışıyorum. Eğer önce kitap ortaya çıksaydı, filmi bu malzemeden üretmiş olurdum" dedi.

FİLMDEN DAHA AYRINTILI OLACAK

Kitabın, filmden daha ayrıntılı anlatacağı karakterlerden biriyse Brad Pitt'in canlandırdığı Cliff Booth olacak. Tarantino, Pitt'e En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ı kazandıran karaktere için "Filmde Cliff gerçek bir muamma, bir nevi bu adamın burada işi ne diye düşünüyorsunuz? Kitapta sadece Cliff'in geçmişini anlatacak bölümler var" diye konuştu.

Once Upon a Time in Hollywood kitabı 29 Haziran'da satışa çıkarılacak.



