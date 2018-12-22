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Önce yakaladılar, sonra denize bıraktılar: Tam 2,5 metre!

Antalya Kemer'de Ömür Okur’un oltasına yaklaşık 2, 5 metre boyunda köpek balığı takıldı. Fotoğrafını çektikten sonra balıkçı, arkadaşları ile yakaladığı yavru köpek balığını denize bıraktı

22 Aralık 2018, Cumartesi 15:30 Son Güncelleme:
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Önce yakaladılar, sonra denize bıraktılar: Tam 2,5 metre!

Antaya Kemer'de balık avlayan Ömür Okur ve Poyraz Kaptan’ın oltasına balık takıldı. Bir süre balığı çekmeye çalışan ikili, başarılı olmayınca arkadaşlarından yardım istedi.

Arkadaşlarının da yardım ettiği ikili, kısa süre sonra oltalarına köpek balığı takıldığını fark etti.

'DAHA YAVRUYDU'

Balıkçılar el birliğiyle yakaladıkları köpek balığını tekneye çıkardı. Köpek balığını tartan ve ölçüm yapıp fotoğraf çektiklerini kaydeden Ömür Okur, "Yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki köpekbalığı daha yavruydu. Büyümesi gerekiyor. Denizde olmasının daha iyi olduğunu düşündüğümüz için yeniden suya bıraktık" dedi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)


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