Önceliğimiz tasarruf

Belediye gelirini planlamayla 2 katına çıkaracak imkanların olduğunu ifade eden İmamoğlu, “Tasarruf etmeyeceğimiz tek kalem insana hizmettir. Sosyal yardımları 3 katına çıkaracağız. Hanenin geliri açlık sınırının (2029 lira) altındaysa aradaki farkı kapatacağız” diye konuştu.

FARK EVİN KADININA

Bunun için önce belediyenin fatura ettiği (su faturası gibi) tahsilatlardan vazgeçerek mahsuplaşacaklarını, arada kalan farkı evin kadınına vereceklerini belirten İmamoğlu, İstanbul’da 1.5 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığını söyledi. İmamoğlu, “Yoksullukla mücadele ederken, meslek de öğreteceğiz, girişimciliği destekleyeceğiz” dedi.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Gazetelerin ekonomi servisi yöneticileriyle bir araya gelen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un kent yoksulluğunun en yoğun olduğu yerlerden biri olduğunu anlatarak, kentte, 242 bin kişinin okuma yazma bilmediğini, o yüzden ciddi bir eğitim seferberliğine ihtiyaç duyulduğunu anlattı. İmamoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

100 BİN ARAÇLIK OTOPARK

■ Metro inşaatları hızlanacak.

■ İstanbul’un hissedilen en acil sorunu otopark.

■ Özellikle İSPARK’da ciddi hamleler yapılabilir.

■ Mevcut otopark kapasitesi 140 bin. Hızlıca 100 bin araçlık daha otopark devreye alacağız.

■ Mülk sahipleriyle ortak otopark planları yapılabilir.

■ Bir de hissedilmeyen ama çok büyük sorunlar var. Deprem. Mülteci sorunu. Mülteci sorununu mutlaka gündemimize alacağız.

■ İstanbul’un sorunlarının yüzde 20-25’i senkronize çalışmayla biter.

■ Belediye başkanı olursam tüm ilçe belediyeleri yol arkadaşım olacak.

YEŞİL ALANLAR ARTACAK

■ 5 yıldır genel merkezden (CHP) talimat almadım. Seçildiğimde de almayacağım.

■ Öncelikle adil, yaratıcı ve yeşil bir kent diyoruz. Kentteki yeşil alanları hızlıca artıracağız.

■ 15 yaşam vadisi yapacağız. 20 milyon metrekare yeşil alanı katacak bu şehrin alanı var.

■ Temiz, huzurlu bir şehir yarattığımızda yurtdışında imajımız daha da iyi olur.

■ Kentsel dönüşümde imar artışı düşünmüyoruz.

YAPILAŞMA ÖNLENMELİ

■ Deprem toplanma merkezleri yok edildi. İstanbul depreminde 50 bine yakın bina ve 1 milyona yakın insan tehdit altında.

■ Mega kavramı bitmiştir. İnsana proje üretmeyen akıl miladını doldurmuştur.

■ İstanbul uçurumun kenarında, yapılaşmanın önüne geçilmeli.