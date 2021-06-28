Ekonomi Öncü uygulamalarını dünya perakendesine taşıdı

Öncü uygulamalarını dünya perakendesine taşıdı

Ekonomi

Öncü uygulamalarını dünya perakendesine taşıdı

Perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un Dünya Perakende Başkanlığı’nı yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıllık görev süresini tamamladı. Tort, bundan sonraki dönemde çalışmalarına CGF Yönetim Kurulu ve Yönetişim Komitesi’nde devam edecek.

28 Haziran 2021, Pazartesi 12:48 Son Güncelleme:
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Pandemi gibi zor bir dönemde tüm dünyada perakendenin ticaretin de ötesine geçerek topluma güç ve güven veren bir rol üstlendiğine dikkat çeken Özgür Tort, “Görev sürem içinde pandemi gibi beklenmedik bir krizle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte yönetim olarak, dünyadaki gelişmeleri anlık takip ettik ve başarılı deneyim ve çözümleri paylaştık. Böylece dünyanın her yerindeki üyelerimizin faydalı olan uygulamaları hızla kendilerine uyarlayarak bulundukları ülkelerde iş akışlarını en sağlıklı şekilde sürdürebilmelerine destek olmayı amaçladık. Şirketlerin ve farklı coğrafyaların önceliklerinin farklılaşması nedeniyle ‘Eylem Koalisyonu’ yapısını kurduk. Çok paydaşlı sürdürülebilirlik yaklaşımımız tüm sektörlere örnek oldu. Bayrağı devrettiğim Alibaba Group CEO’su Daniel Zhang’in de odaklanılan konularda gelişimi hızlandıracağına inanıyorum’’ dedi.

Dünya çapında 70 ülkeden, 400 perakendeci, üretici ve servis sağlayıcı üyesi bulunan Consumer Goods Forum’un (CGF) 2019 yılından bu yana Eş Başkanlığını yürüten Migros Ticaret A.Ş. İcra Başkanı Özgür Tort, iki yıllık görev süresini başarıyla tamamladı. CGF’in yönetim kurulunda 2013 yılı itibariyle yer alan Tort, 2019 yılı itibariyle Dünya Perakende Başkanlığı görevini yürütmeye başlamıştı. 

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