Beşiktaş'ı derbiye hazırlayan antrenör Önder Karaveli dünkü idmanda oyuncularla yaptığı görüşmede Fenerbahçe maçı öncesinde uyarılarda bulundu. Fanatik'in haberine göre "Fenerbahçe maçı bizim için iyi bir fırsat. Çıkışımızın başlangıcı olabilir" diyen Karaveli'nin, "İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kazanmamız gereken bir mücadele. Çok fazla kayıp yaşadık ve artık puan kaybına tahammülümüz yok. Fenerbahçe'yi geçen sezon deplasmanda devirdik, yine başarabiliriz. Kayseri maçının son bölümündeki oyununuzla neleri başarabileceğinizi gösterdiniz. Benzer bir performansı Kadıköy'de de sizlerden bekliyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Derbide kazanarak Beşiktaş formasının hakkını vermeleri gerektiğinin altını çizen Karaveli'nin, "Deplasmanda olmamızın hiçbir önemi yok. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak için son gücümüze kadar mücadele etmeliyiz. Sahada birbirine yardım eden bir ekip görmek istiyorum. İlk düdükle birlikte kenetlenerek oynamalıyız. Tribünlere kulaklarınızı kapatın. Beşiktaş'ın büyüklüğünü, kazanarak bir kez daha gösterelim. Ben 3 puanı alacağımızdan kuşku duymuyorum, sizlere güveniyorum" şeklinde oyuncularını motive ettiği bildirildi.



