Önder Karaveli, Göztepe maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
23 Aralık 2021, Perşembe 22:41 Son Güncelleme:
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Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar teknik sorumlu Önder Karaveli'yi tribünlere davet etti.
Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarların isteği üzerine tribünleri tek tek selamladı. Önder Karaveli, taraftarların 'Beşiktaş seninle gurur duyuyor' tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)