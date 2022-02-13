Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor beraberliği sonrası gelen eleştirilere yanıt verdi. Karaveli, “Sosyal medya ve yazılı basına bakmamaya çalışıyorum. Çünkü işimi etkilemesinden korkuyorum. Benim tek derdim Beşiktaş. Zaman zaman oyunumuzda sıkıntılar olabilir, ancak her gün daha iyiye gittiğimiz ortada. Şu ana konsantre olmuş durumdayım. Gelecekte ne olacak hep birlikte göreceğiz” dedi.

Antalyaspor maçı sonrası bazı yorumculardan Karaveli'nin kadro tercihine dair eleştiriler gelmişti. Sosyal medyada da yine Önder Karaveli için olumsuz ifadeler kullanan taraftarlar olmuştu.



