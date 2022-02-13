Futbol Önder Karaveli'den itiraf! 'İşimi etkilemesinden korkuyorum'

Önder Karaveli'den itiraf! 'İşimi etkilemesinden korkuyorum'

Futbol

Önder Karaveli'den itiraf! 'İşimi etkilemesinden korkuyorum'

Beşiktaş teknik direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor maçı sonrası gelen eleştirilere cevap verdi. Karaveli, sosyal medya ve spor basınında çıkan haberlerle ilgili konuştu.

13 Şubat 2022, Pazar 10:26 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Antalyaspor beraberliği sonrası gelen eleştirilere yanıt verdi. Karaveli, “Sosyal medya ve yazılı basına bakmamaya çalışıyorum. Çünkü işimi etkilemesinden korkuyorum. Benim tek derdim Beşiktaş. Zaman zaman oyunumuzda sıkıntılar olabilir, ancak her gün daha iyiye gittiğimiz ortada. Şu ana konsantre olmuş durumdayım. Gelecekte ne olacak hep birlikte göreceğiz” dedi.

Antalyaspor maçı sonrası bazı yorumculardan Karaveli'nin kadro tercihine dair eleştiriler gelmişti. Sosyal medyada da yine Önder Karaveli için olumsuz ifadeler kullanan taraftarlar olmuştu.

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