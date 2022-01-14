Aslı Enver ile adı anılan iş insanı Önder Öztarhan, son günlerin en çok merak edilen isimleri arasına girdi. Aslı Enver ile sevgili olduklarına dair dedikodular dolaşırken, Önder Öztarhan’ın ne iş yaptığı da oldukça merak konusu oldu…

ÖNDER ÖZTARHAN KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

1972 yılında İstanbul doğan Ahmet Önder Öztarhan, orta ve Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladı. Lisans eğitimini ise Amerika’da Pazarlama ve İşletme üzerine University of Massachusetts Amherst’de aldı.

İş hayatına Nike ve Estee Lauder Group Şirketi gibi küresel çaplı markaları pazara kazandıran Vepa Aile şirketinde adım atan Önder Öztarhan, 1996 yılından 2000 yılına kadar grubun kozmetik bölümünde görev aldı. Başarılı iş insanı 2000 yılında Vepa Sport Perakende Direktörü ve 2002 yılında da Genel Müdürlük pozisyonlarını yürüttü.

ÖNDER ÖZTARHAN VE ASLI ENVER SEVGİLİ Mİ?

Önder Öztarhan ile Aslı Enver’in bir süredir birlikte olduğu konuşuluyordu ancak çift henüz birlikte objektiflere yakalanmadı ve taraflardan konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmedi. Milliyet’ten Umut Ünver'in haberine göre; aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektife takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

ÖNDER ÖZTARHAN’IN ÇOCUĞU VAR MI?

İş insanı Önder Öztarhan’ın ünlü reklamcı Nail Keçili’nin kızı Nazlı Keçili olan evliliğinden Nazenin ve Sahara isminde iki kızı var.