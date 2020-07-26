Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor. Son başvuru tarihi 13 Ağustos 2020 olarak açıklanan ilana başvuru şartları belli oldu.

26 Temmuz 2020, Pazar 17:18 Son Güncelleme:
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Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi 12 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır" denildi.

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