Türkiye Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

16 Kasım 2021, Salı 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin B fıkrasına göre Üniversitemize bağlı il ve ilçelerdeki birimlerde istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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