Öne çık, uyumu yakala, oyun başlasın

Koleksiyondaki ürünler, Morag Myerscough’un Bobbi Brown için özel tasarladığı canlı ve enerjik renklerden oluşan sınırlı sayıda üretilen ambalajlarda sunuluyor.

Far paleti: Mat, ışıltılı, metalik ve simli bitişe sahip 9 canlı renkten oluşuyor.

Mat, ışıltılı, metalik ve simli bitişe sahip 9 canlı renkten oluşuyor. Aydınlatıcı pudra: Cilde doğal aydınlık kazandırırken cildi mükemmelleştiren pudra, altın pembe renk geçişli 3 farklı tondan oluşuyor.

Cilde doğal aydınlık kazandırırken cildi mükemmelleştiren pudra, altın pembe renk geçişli 3 farklı tondan oluşuyor. Crushed lip color: Çabasız bir şekilde harika görünebileceğiniz, her görünümle uyumlu iki doğal renk alternatifiyle.

Ödüllü multimedya sanatçısı canlı renkleri, yoğun grafik çizimleri ve enerji veren kelimeleri, göz alıcı tasarımlarıyla birleştirerek dünya etrafındaki kentsel alanları dönüştürüyor. Morag, bir treni hareket eden kafeye dönüştüren, çocuk hastanesine canlılık kazandıran ve eğlence parklarında dinamik alanlar yaratan eklektik bir alanda çalışmalar yapıyor. İşleri ile topluluklara uygun, toplum bilinci aşılayan, insanlar arasında sohbet başlatan ve en önemlisi gülümsemeye sebep olan tasarımlar üretiyor.

Benim mantram şu: Yakınımdaki ve uzağımdaki herkesi mutlu edeceğim.

Morag Myerscough



