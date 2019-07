One Love Festival 15 için geri sayım başladı Bu yıl 15.’si gerçekleştirilecek olan One Love Festival için geri sayım başladı. Katılımcılar, One Love Festival’de bu yıl sahne alacak The Blaze ve Years&Years gibi sevilen müzisyenleri dinleme fırsatını yakalarken aynı zamanda, Parkorman’da festival alanının da tadını çıkaracak