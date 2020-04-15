OnePlus 8 ve 8 Pro tanıtıldı - İşte fiyatları ve tüm özellikleri
OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonları OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'yu tanıttı. Pro modeli, 120 Hz'lik ekran ve Snapdragon 865 yonga setiyle dikkat çekiyor. Onur Binay/posta.com.tr
15 Nisan 2020, Çarşamba 11:49 Son Güncelleme:
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OnePlus 8 Pro, gücünü Snapdragon 865’ten alıyor. Bununla birlikte cihazın dikkat çeken özellikleri arasında 6,78 inçlik QHD+ ekran ve 120 Hz ekran yenileme hızı yer alıyor. Firma, bir önceki senenin amiral gemisi olan OnePlus 7 Pro’da 90 Hz’lik ekran yenileme hızını kullanmıştı.
Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu dörtlü kamera kurulumu 48 MP’lik ana sensör, 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, 8 MP’lik telefoto sensör ve 5 MP’lik bir de özel renk filtresinden oluşuyor. Bu noktada ultra geniş açı kamerasının görüş açısı 120 dereceyken telefonda ayrıca 3x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma özellikleri de destekleniyor.
4.510 mAh’lik bataryanın yalnızca 30 dakika içerisinde %60’a kadar şarj olabileceği iddia ediliyor. Buna ek olarak 30 W’lık 'Warp Charge' kablosuz şarjı da destekleyen akıllı telefon, kablosuz şarjla 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.
OnePlus 8 Pro teknik özellikleri:
6,78 inç QHD+ ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı
Snapdragon 865 işlemci
8/12 GB RAM
128/256 GB depolama alanı
48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi arka kameralar
16 MP ön kamera
4.510 mAh pil
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
Android 10
165,3 x 74,4 x 8,5 mm boyutlarında
199 gram
OnePlus 8 teknik özellikleri:
6,55 inç ekran, 90 Hz ekran yenileme hızı
Snapdragon 865 işlemci
8/12 GB RAM RAM
128/256 GB depolama alanı
48 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı sensör + 2 MP makro lens arka kameralar
16 MP ön kamera
4.300 mAh pil
Android 10
180 gram
OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro fiyatı ne kadar?
Cihazların satışlarına ABD’de 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanacak. Avrupa’da ise 21 Nisan’da satışa çıkması bekleniyor.
OnePlus 8 Pro (8 GB RAM / 128 GB depolama alanı): 899 dolar
OnePlus 8 Pro (12 GB RAM / 256 GB depolama alanı): 999 dolar
OnePlus 8 (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı): 699 dolar
OnePlus 8 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı): 799 dolar