OnePlus 8 ve 8 Pro tanıtıldı - İşte fiyatları ve tüm özellikleri

OnePlus 8 Pro, gücünü Snapdragon 865’ten alıyor. Bununla birlikte cihazın dikkat çeken özellikleri arasında 6,78 inçlik QHD+ ekran ve 120 Hz ekran yenileme hızı yer alıyor. Firma, bir önceki senenin amiral gemisi olan OnePlus 7 Pro’da 90 Hz’lik ekran yenileme hızını kullanmıştı.

Cihazın arkasında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Bu dörtlü kamera kurulumu 48 MP’lik ana sensör, 48 MP’lik ultra geniş açı sensörü, 8 MP’lik telefoto sensör ve 5 MP’lik bir de özel renk filtresinden oluşuyor. Bu noktada ultra geniş açı kamerasının görüş açısı 120 dereceyken telefonda ayrıca 3x hibrit ve 30x dijital yakınlaştırma özellikleri de destekleniyor.

4.510 mAh’lik bataryanın yalnızca 30 dakika içerisinde %60’a kadar şarj olabileceği iddia ediliyor. Buna ek olarak 30 W’lık 'Warp Charge' kablosuz şarjı da destekleyen akıllı telefon, kablosuz şarjla 30 dakikada %50’ye kadar şarj olabiliyor.

OnePlus 8 Pro teknik özellikleri:

6,78 inç QHD+ ekran, 120 Hz ekran yenileme hızı

Snapdragon 865 işlemci

8/12 GB RAM

128/256 GB depolama alanı

48 MP ana kamera + 48 MP ultra geniş açı + 8 MP telefoto + 5 MP renk filtresi arka kameralar

16 MP ön kamera

4.510 mAh pil

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Android 10

165,3 x 74,4 x 8,5 mm boyutlarında

199 gram

OnePlus 8 teknik özellikleri:

6,55 inç ekran, 90 Hz ekran yenileme hızı

Snapdragon 865 işlemci

8/12 GB RAM RAM

128/256 GB depolama alanı

48 MP ana kamera + 16 MP ultra geniş açılı sensör + 2 MP makro lens arka kameralar

16 MP ön kamera

4.300 mAh pil

Android 10

180 gram

OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro fiyatı ne kadar?

Cihazların satışlarına ABD’de 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren başlanacak. Avrupa’da ise 21 Nisan’da satışa çıkması bekleniyor.

OnePlus 8 Pro (8 GB RAM / 128 GB depolama alanı): 899 dolar

OnePlus 8 Pro (12 GB RAM / 256 GB depolama alanı): 999 dolar

OnePlus 8 (8 GB RAM, 128 GB depolama alanı): 699 dolar

OnePlus 8 (12 GB RAM, 256 GB depolama alanı): 799 dolar