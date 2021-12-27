OnePlus 9 Pro, tasarımıyla oldukça etkileyici. Cihaz, cam bir arka sırt ve üç renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun kenarları metal. Sağ kenarda güç düğmesi, bunun üzerinde, istediğiniz zaman telefonunuzu hızlı bir şekilde sessize almanızı sağlayan kayan tipte sessiz butonu bulunuyor. Ses seviyesi tuşları sol kenarda. Telefonun alt kenarı, SIM kart çekmecesi ve hoparlör ızgarası ile birlikte USB-C şarj yuvasına ev sahipliği yapıyor. OnePlus, önceki telefonlarına kıyasla OnePlus 9 Pro'daki kamera çıkıntısını azalttı. Ancak bu, yine de telefonun arkasından dışarı çıkıyor. Dört lensin yanında kameraya işlenmiş Hasselblad logosunu göreceksiniz. Telefonun arka tarafı kenarlarda hafifçe kıvrılıyor ve bu telefonun elinize güzelce oturmasına yardımcı oluyor. Bu, küçük bir telefon değil, 8,7 mm kalınlığında ve 197 gram ağırlığında. Genel olarak OnePlus 9 Pro, şu anda piyasadaki diğer üst düzey telefonlarla rekabet edebilecek birinci sınıf bir görünüme ve hisse sahip.

OnePlus 9 Pro, yüksek çözünürlüklü ekranla geliyor. Köşeden köşeye 6,7 inç ve 1440 x 3216 QHD çözünürlüğe sahip. AMOLED ekrandaki bu çözünürlük, görüntülerin net ve metinlerin çok keskin görünmesine yardımcı oluyor. Parlaklık iyi. Ancak doğrudan güneş ışığı altında, ekranı görebilmeniz için bazen parlaklık ayarlarıyla oynamanız gerekebilir. Ekranın 120Hz yenileme hızı var. Bu sayede Call of Duty: Mobile gibi tempolu aksiyon oyunları oynarken ya da sosyal medyada gezinirken pürüzsüz bir ekran görüntüsünün keyfini çıkarabilirsiniz. Yenileme hızı uyarlanabilir olduğundan, e-Kitap gibi bazı uygulamalar 1Hz yenileme hızı sunarken diğerleri 120Hz'e kadar çıkabiliyor. Aslında bu da pil tasarrufu sağlıyor. Ekranda ayrıca bir parmak izi tarayıcısı da var ve bu diğer amiral gemisi telefonların çoğuna benzer şekilde hızlı çalışıyor.

OnePlus, kamera tarafında renk kalibrasyonunu iyileştirmek için Hasselblad ile birlikte çalıştı. Bu da telefonda gördüğünüz ve çektiğiniz renklerin mümkün olduğunca doğru bir şekilde yeniden üretilmesini sağladı. Ana kamera 48MP ve Sony ile işbirliği içinde yapılmış Sony IMX789 sensörünü kullanıyor. Arkada, Sony IMX766 sensörü kullanan 50MP ultra geniş kamera dahil olmak üzere üç kamera daha var. Ayrıca 3x'e kadar optik yakınlaştırma yapabilen 8MP telefoto lens var. Son öğe ise yüksek kaliteli siyah beyaz görüntüler elde etmenizi sağlayan 2MP monokrom lens. OnePlus 9 Pro'daki ana sensör, güzel görünen renkler ve çok sayıda ayrıntıyla sağlam görüntüler çekebiliyor. Buradaki renkler, önceki OnePlus telefonlarıyla çekilenlere göre çok daha doğal. Ultra geniş kamera, kenarlardaki bozulmaları düzeltebilen bir teknolojiye sahip. Telefoto kamera, 3x'e kadar optik zoom'da çekim yapabiliyor. Bunun ötesinde 30x'e kadar dijital zoom'a da geçebiliyor. Optik zum ile çekilen görüntüler iyi, arkadaşlarınıza göndermek veya sosyal medyada paylaşmak için kullanılabilirler. Ancak daha fazla yakınlaştırdıkça işler kötüleşebiliyor. Görüntüler Samsung Galaxy S21 Ultra'daki telefoto kameradan daha düşük görünebiliyor.

Video tarafında saniyede 30 kareye kadar 8K'da kayıt yapabilirsiniz. Bu ayarda çekim yapmanın çok fazla depolama alanı tüketeceğini de unutmayın. Diğer video seçenekleri arasında saniyede 30, 60 ve 120 kare hızında 4K var. Ayrıca 480 fps'de 720p veya 240 fps'de Full HD için ağır çekim seçenekleri de mevcut. Bunların hepsi iyi çalışıyor. Ana kamera, çekimlerin sarsıntısız olmasını sağlamak için hem optik hem de elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip. Genel olarak OnePlus 9 Pro ile çekilen video kalitesinden muhtemelen memnun kalacaksınız. Telefonun ön tarafında, 16MP Sony IMX741 sensörlü selfie kamerası bulunuyor. Bu, bir akıllı telefonda gördüğünüz en üst düzey selfie kamerası değil, ancak çektiği fotoğraf ve videolardan yeterince iyi.

OnePlus 9 Pro, Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. Tercihinize bağlı olarak 8GB veya 12GB RAM alıyorsunuz. Fazladan 4GB RAM çoğu kullanıcı için büyük bir fark yaratmazken, seçtiğiniz RAM miktarının ne kadar depolama alanı kullanacağınızı belirlediğini belirtmekte fayda var. OnePlus 9 Pro'nun 8 GB'lık modeli 128 GB depolama alanıyla gelirken, 12 GB'lık telefonu seçerseniz 256 GB'a sahip oluyorsunuz. Diğer OnePlus cihazlarında olduğu gibi burada da microSD desteği yok, bu nedenle satın aldığınız modelin yerleşik depolama alanıyla sınırlandırılıyorsunuz. Telefonunuzu birkaç yıl boyunca kullanacağınızı düşünüyorsanız, daha büyük kapasiteli seçeneği tercih etmelisiniz. Bu bileşenlerle telefon, her görevin üstesinden kolaylıkla gelebiliyor. OnePlus 9 Pro ayrıca 5G'ye hazır bir cihaz. Bu nedenle yakın gelecekte kullanmayı beklemiyor olsanız bile yeni nesil internet bağlantısından yararlanmak için donatılmış olacaksınız. Telefon, kutusundan çıkar çıkmaz Android 11 ve OxygenOS arayüzüyle çalışıyor. OnePlus 9 Pro, 4500 mAh pile sahip. Yoğun kullanımda telefon tam bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Burada ihtiyacınız olduğunda telefonu hızlı bir şekilde doldurmanıza olanak tanıyan 65W hızlı şarj teknolojisi var. Telefonun sıfırdan yüzde yüze çıkması yaklaşık 30 dakika sürüyor. Cihaz aynı 50 watt kablosuz şarjı destekliyor.

OnePlus 9 Pro, piyasadaki en iyi Android cihazlardan biri ve OxygenOS ile mümkün olan en sorunsuz Android deneyimlerinden birini sunuyor. Aynı zamanda bu cihazı seçerseniz, yetenekli bir kamera elde ediyorsunuz. Nightscape biraz tutarsız olsa da düşük ışıkta iyi fotoğraflar çekebiliyor. 12 GB RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 888 yonga seti de oldukça hızlı performans sergiliyor. 6.7 inç 120Hz QHD ekran ise bol ayrıntı, güçlü parlaklık ve diğer ince ayarlarla bir akıllı telefondaki en iyiler arasında yer alıyor. Eksi yanı ise microSD kart desteğine sahip olmaması.