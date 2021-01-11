Bilim & Teknoloji OnePlus Band’in tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

OnePlus Band’in tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

Bilim & Teknoloji

OnePlus Band’in tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

Xiaomi Mi Band rakibi akıllı bileklik OnePlus Band, Hindistan merkezli olarak resmileşti. İlk olarak Hindistan pazarında satılacak akıllı bileklik, standart bir tasarımla geliyor.

11 Ocak 2021, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Teknik olarak 1.1 inç boyutunda 126×294 piksel dokunmatik AMOLED ekran ile gelen akıllı bileklik, 100 mAh piliyle 14 günlük pil ömrü sunuyor.

13 farklı egzersiz moduyla aktivitelerinizde size eşlik edebilen bileklik, IP68 sertifikasıyla belirli bir seviyeye kadar su da geçirmiyor. Uyku takibi yapabilen

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OnePlus Band, aynı zamanda 7/24 nabız takibi yapabiliyor ve SpO2 ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Üç farklı renkte gelen modelin fiyatı ise yaklaşık olarak 34 dolar seviyesinde yer alıyor.

Bu akıllı bilekliği Türkiye’de de satışa çıkacağı söyleniyor.


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