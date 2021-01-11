OnePlus Band’in tanıtım tarihi ve özellikleri ortaya çıktı

Teknik olarak 1.1 inç boyutunda 126×294 piksel dokunmatik AMOLED ekran ile gelen akıllı bileklik, 100 mAh piliyle 14 günlük pil ömrü sunuyor.

13 farklı egzersiz moduyla aktivitelerinizde size eşlik edebilen bileklik, IP68 sertifikasıyla belirli bir seviyeye kadar su da geçirmiyor. Uyku takibi yapabilen

OnePlus Band, aynı zamanda 7/24 nabız takibi yapabiliyor ve SpO2 ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Üç farklı renkte gelen modelin fiyatı ise yaklaşık olarak 34 dolar seviyesinde yer alıyor.

Bu akıllı bilekliği Türkiye’de de satışa çıkacağı söyleniyor.











