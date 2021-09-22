OnePlus, bu yıl T serisi akıllı telefon üretmeyecek

OnePlus CEO'su Pete Lau, şirketin geleneksel T serisi cihazını bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planlamadığını doğruladı. Ayrıca, gelecek yılki OnePlus amiral gemisi telefonunun, şirketin BBK Electronics yan kuruluşu Oppo ile entegrasyonunun ardından yeni birleştirilmiş bir işletim sisteminde çalışacağını duyurdu. OnePlus , Temmuz ayında Android tabanlı OxygenOS işletim sisteminin kod tabanlarını Oppo'nun ColorOS'u ile birleştireceğini söylemişti.

Şirketin T serisi telefonları, yılın başlarında amiral gemilerine göre önemli yükseltmeler aldı. Örneğin 8T, 8'in şarj hızının yaklaşık iki katına sahipti; 7T ise orijinal 7’nin ekranına göre daha yüksek 90Hz yenileme hızına yükseltildi.

Şirket 2016'dan bu zamana kadar her yılın ikinci yarısında yeni bir T serisi telefon piyasaya sürüyordu.



