21 Temmuz tarihinde duyurulması beklenen OnePlus'ın yeni ürünlerinden OnePlus Buds, kablosuz kulaklık pazarını hareketlendireceğe benziyor. Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renkte gelmesi beklenen yeni ürün, Dolby Atmos desteğini de arkasına alıyor.

"Cihazımı Bul" özelliğini de sunması beklenen OnePlus Buds, bu sayede kulaklıkların belirli mesafe içinde bulunabilmesini kolaylaştıracak.

Üzerinde dokunmatik panelin yer aldığı kulaklıklarda kontrolü sağlamak da oldukça kolay olacak. Müzik çalma, telefon araması yapma, şarkı değiştirme gibi fonksiyonlar bu paneller üzerinden yapılacak.

Telefonlarla oldukça hızlı bir şekilde eşleşmesi beklenen OnePlus Buds, oval tasarımlı bir şarj kasasıyla kutusundan çıkacak.