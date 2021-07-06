Bilim & Teknoloji OnePlus, kısa süre sonra OnePlus Pad isimli ilk tablet modelini duyurabilir

OnePlus, kısa süre sonra OnePlus Pad isimli ilk tablet modelini duyurabilir

Bilim & Teknoloji

OnePlus, kısa süre sonra OnePlus Pad isimli ilk tablet modelini duyurabilir

OnePlus, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne OnePlus Pad isimli ilk tablet modeli için ticari marka tescili başvurusunda bulundu.

06 Temmuz 2021, Salı 08:17 Son Güncelleme:
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OnePlus, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO)’ne OnePlus Pad isimli ilk tablet modeli için ticari marka tescili başvurusunda bulundu. Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi’nin resmi internet sitesinde listelenen başvuruda, cihazla ilgili çok fazla detaya yer verilmediği görüldü. Yaşanan gelişme, OnePlus’ın ilk tabletini piyasaya sürmeye hazırlandığına yönelik iddiaları da doğrulamış oldu. 

Bununla birlikte; şirketin ilk tableti olduğu düşünülen ürün, kısa bir süre önce patent başvurusu için dosyalandı. Bu nedenle şirketin, cihaz üzerinde yeni çalışmaya başladığı tahmin edildi. OnePlus Pad’in ekran özellikleri, donanımı ve teknik detaylarına ilişkin bir bilgi paylaşımında ise bulunulmadı. Benzer şekilde şirket; ürünün tanıtım tarihi, çıkış tarihi ve fiyatına ilişkin de henüz resmi bir açıklama yapmadı. 

OnePlus Pad’in, Samsung ve Lenovo’nun mevcut tabletleriyle rekabet edebilmek için Premium özelliklere sahip olması bekleniyor.

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