OnePlus Nord resmi olarak duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri

OnePlus Nord modeli 6.44 inçlik Full HD+ AMOLED ekranla geliyor. Ekran tazeleme hızı 90Hz iken dokunmatik örnekleme hızı ise 180Hz. Delikli çentik tasarımına ek olarak parmak izi okuyucu ekrana entegre edilmiş.

Telefona 2 adet Cortex-A76 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan Snapdragon 765G yonga seti güç veriyor. 6GB/8GB/12GB RAM seçeneklerinin yanı sıra 64GB/128GB/256GB depolama kapasiteleri yer alıyor.

Kamera kısmına gelecek olursak arka kısımda 48MP Sony IMX586 OIS ana sensörün yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör, 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 32MP Sony IMX616 ana sensör ve 8MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor.

Telefonun 4115mAh kapasiteli bataryası Warp Charge 30T hızlı şarj ile destekleniyor ve yüzde 70 seviyesine 30 dakika içerisinde çıkabiliyor.

OnePlus Nord'un Türkiye'ye yakın zamanda gelmesi beklenmiyor. Ürünün başlangıç seviyesindeki modeli ise sadece Hindistan'da satılacak.

Gelelim ürünün fiyatlarına. OnePlus Nord 8 GB RAM / 128 GB hafızalı model 399 euro, 12 GB RAM / 256 GB hafızalı model ise 499 euro’dan satışa sunulacak.



