Öner Akgün ile Aslı Kunter davalık oldu! Kızlarımı aldı geri getirmedi
İş insanı Öner Akgün, velayetleri eski eşi Aslı Kunter’de olan iki kızını annelerinin evinden aldı. Ancak eve geri getirmedi. Aslı Kunter’in şikayeti üzerine, Öner Akgün hakkında 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Öner Akgün ile Aslı Kunter; 2011 yılında evlenmiş, geçen şubat ayında boşanmıştı. Çiftin iki kızının velayeti anne Aslı Kunter'e verildi. Mahkeme, baba Öner Akgün'ün kızlarını özel günlerde ve tatillerde görmesine izin verdi.
'Kızlar gitmek istemedi'
Ancak 26 Mayıs'ta Öner Akgün, annelerinin evinden aldığı iki kızını geri getirmedi. Anne Aslı Kunter de polise başvurdu. İfadesi alınan Öner Akgün, kızların eve gitmek istemediğini söyledi. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Öner Akgün hakkında 'çocuğu alıkoyma, kaçırma' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.