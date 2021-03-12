Öngörülemeyenler: İnsanın seçme şansı gerçekten var mı?

Hakkımızdaki her türlü veriyi toplayan, kaydeden ve yeri geldiğinde kullanan bir sistemde insan haklarından söz edebilir miyiz? Akan Abdula’nın yazdığı, Destek Yayınları’ndan çıkan “Öngörülemeyenler” adlı kitabı okurken bu sorunun kulaklarınızda uğuldamasına engel olamıyorsunuz.

Akan Abdula, o zaman hala var olan Yugoslavya’da doğmuş. Bugün ise küresel çapta çalışan bir stratejist, yüzlerce markayı portföyünde bulunduran bir araştırma şirketinin sahiplerinden biri... Bunların birbiriyle ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz ama kitapta komünist rejimle yönetilen bir coğrafyada büyümesinin ve sonrasında yaşadıklarının hem düşünme biçimine hem de kendisini bu kitabı yazma noktasına getiren fikirlerine neler kattığını yakından görüyorsunuz. Çünkü bu kitap bir yanıyla da yazarın kendi yolculuğunun hikâyesi…





Geçmiş ve bugün





Ne yapıp ne yapamayacağınızın katı kurallarla belirlendiği, en ufak bir sorgulamanızda dahi vatan haini ilan edilme riski aldığınız, yaptığınız her hareketin birilerince izlendiğinden emin olduğunuz bir düzende büyüdüğünüzü hayal edin. Şimdi bir de günümüzdeki yaşam şartlarımızı düşünün; hani hakkımızdaki her türlü verinin toplandığı, kaydedildiği ve gerektiğinde bize karşı kullanıldığı… Bu fasit daireden çıkmak mümkün mü? İşte Akan Abdula tam da bu benzerlik üzerinden kendi büyüdüğü zamanda insanlara dayatılan doktrinlerle günümüzde tercihlerimizi şekillendiren algoritmaları karşılaştırıyor. Üstelik bu karşılaştırmanın acı tablosunu da önümüze sermekten çekinmeden!

Acı tabloya bakınca gördüğümüz ise tüketim alışkanlıklarımızın nasıl maniple edildiği ve bu alışkanlıkları yönlendiren algoritmalar açısından tamamen öngörülebilir hale gelmiş olduğumuz… İşin daha da kötüsü artık bu algoritmalar ve bizleri yönlendirme biçimleri öyle bir hale geldi ki yalnızca tüketim alışkanlıklarımıza değil tüm yaşantımıza müdahil olabiliyorlar. Bizleri yalnızca kendimizinkine en yakın sesleri duyacağımız yankı odalarına hapseden bu sistemde gerçekten seçme şansımız var mı diye düşünmeden edemiyorsunuz kitap boyunca.





Öngörülemez olmak için…

Bütün bunlardan hareketle ve kendi yaşamından örneklerle bizlerin de içinde dönüp durduğu çemberi bize anlatan Akan Abdula her birimizi öngörülebilir veriler olarak gören bu çağda öngörülmeyen bireyler olabilmemiz için neler yapmamız gerektiği konusunda fikirler de veriyor. Bizleri varoluşumuzu anlamlı kılan şeylere daha çok odaklanmaya davet ediyor ve sorduğu/sordurduğu sorularla şimdiye kadar farkında olsak da üzerine pek düşünmediğimiz durumlara, kavramlara daha yakından bakmamıza olanak sağlıyor.



