Onlar artık bize emanet

İstanbul Eyüpsultan’daki Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli Dr. Yavuz Kalaycı (56) 30 Mart’ta yoğun bakıma alındı. 19 Nisan’da da yaşamını yitirdi. Ölmeden kısa süre önce attığı “Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?” mesajını bir meslektaşı sosyal medyada paylaşınca Türkiye ağladı. Çocukların okuduğu Oğuzkaan Koleji’nin Genel Müdürü Ali Topaloğlu, “Doktorum, ellerinizle emanet ettiğiniz çocuklarınızın eğitimi güvencemiz altındadır” diye tweet attı.

Kendi çocuklarımız gibi

Bahçeşehir Kolejleri sahibi Enver Yücel, “Bu güzel yavruları kendi çocuklarım gibi okutmak istiyorum” dedi. AHBAP Platformu Başkanı Haluk Levent Twitter’dan “Bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız. Artık bizim de kızlarımız onlar” diye yazdı. Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Kutbettin Demir de “Yavuz, kızlarını bize emanet etti. O emanete sahip çıkacağız” diye konuştu.

Adı verilecek

Dr. Yavuz Kalaycı için meslektaşları dün 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Eyüpsultan’daki Nişanca Aile Sağlık Merkezi’nin adı Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezi olarak değiştirilecek.



