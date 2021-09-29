Onlar artık üniversiteli

Şanlıurfa Viranşehir’de yaşayan Uğur Okulları öğrencileri iki kuzen Tülin Bilgi ve Mehmet Tanışma, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla aileye çifte mutluluk yaşattı. Yaz aylarında Malatya ve Ordu’da mevsimlik işçi olarak çalışan kuzenlerden Tülin Bilgi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Mehmet Tanışma ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşti.

TARLADA DERS ÇALIŞTILAR

Tülin Bilgi, dersi derste dinleyerek başarılı olduğunu anlatıyor. İyi bir üniversiteye yerleşebilmek için kuzeni Mehmet ile birlikte hem tarlada hem de okulda çok çalıştığını belirten Tülin, “Her gün iki deneme sınavı çözüyordum ve kendime olan güvenimi hiçbir zaman kaybetmedim. Üniversitelerin açılmasını iple çekiyorum. İlk anatomi kitabımı doktor olan ve her zaman örnek aldığım dayım hediye etti. Kitabı elime aldığımdaki mutluluğumun tarifi yok” diye konuştu.

TÜBİTAK’TA DERECE

Mehmet Tanışma ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşmenin sevincini yaşıyor. Yedi kardeşi olan Mehmet Tanışma, küçük yaşlardan bu yana aile içinde yaşanan problemler nedeniyle zor şartlarda büyüdüğünü anlatıyor. Çocukluğundan beri başarılı bir öğrenci olduğunu söyleyen Mehmet, TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları’nda 7’nci oluyor. Ama aile içi sorunlar ve maddi imkansızlıklar, Mehmet’in karşısına hep bir engel olarak çıkıyor.

‘ANNEM BENİM İDOLÜM’

Eğitimini tamamlayıp iyi bir diş hekimi olduğunda, önce annesinin sonra da köyündeki tüm kadınların yaşadığı toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak için çalışacağını belirten Mehmet, “Kuzenim Tülin’le birlikte kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını, haklarını korumasını ve annelerin sağlıklı, başarılı çocuklar büyütmesini sağlayacağım. Tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta durmayı başaran ve yedi çocuk büyüten annem benim idolüm. Ben de her türlü güçlüğe göğüs gererek Türkiye’nin en iyi diş hekimi olmayı hedefliyorum” dedi.

KENDİ PARASINI KAZANDI

Yaz aylarında Malatya’da kayısı, Ordu’da fındık toplayarak maddi sıkıntılarına çare olmaya çalışan Mehmet, kazandığı parayla eğitim masraflarını karşılıyor. 19 yaşında olan Mehmet, yıllardır kendini ailenin babası gibi hissettiğini söylüyor. Yaşadığı tüm zorlukluklar Mehmet’i derslerinden uzaklaştırmamış, ders çalışmaktan sıkıldığında ise hep şiir yazmış.

‘KADINLARIN SESİ OLACAĞIZ’

Doktor olmayı hep hayal ettiğini söyleyen Tülin Bilgi, YKS’de 3 bin 436’ncı oldu ve istediği bölümü kazandı. Başarısının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlı bir öğrenci olan Tülin Bilgi, “Doğu’da toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadınlar için büyük bir engel. Mesleğimde başarılı olup, buranın gerçeklerinden sıyrılarak kadınların sesi olmak istiyorum” dedi.