Onlar kaza yaptı, arkadaşları canlı yayından izledi!

Kastamonu Küre'de bugün sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve içinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Yaralananın olmadığı kaza anı, aracın ön koltuğunda oturan Uğur Maden’in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı canlı yayın dolayısıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde, araçtakilerin kaza sonrası panik yaptığı anlar da yer aldı. Facebook’taki canlı yayını izlerken kazayı görenler, "Geçmiş olsun" mesajları yazdı.,

Barış İLYASOĞLU/DHA