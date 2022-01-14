Türkiye Onlarca kişinin hayatını tehlikeye attılar! Gerçek HES kodunda anlaşıldı

Onlarca kişinin hayatını tehlikeye attılar! Gerçek HES kodunda anlaşıldı

Türkiye

Onlarca kişinin hayatını tehlikeye attılar! Gerçek HES kodunda anlaşıldı

Kırıkkale'de akrabasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan koronavirüs hastası karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Eşi ile birlikte karantina ihlali yapan Mücahit Tatlı, "Yanlış yaptığımı biliyorum" dedi.

14 Ocak 2022, Cuma 01:57 Son Güncelleme:
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İstanbul'dan Diyarbakır'a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, asayiş ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Otobüste seyahat eden Mücahit (30) ve eşi Zehra (25) Tatlı'nın yapılan GBT sorgusunda riskli grupta yer aldığı belirlendi. Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karı ve kocanın PCR testlerinin pozitif olduğunu tespit etti.

"Hatamı kabul ediyorum"

Akrabasının HES kodu ile bilet alan Mücahit Tatlı, "Ben hatamı kabul ediyorum. Yanlış yaptığımı da biliyorum. Biz düşünemedik" dedi.

Salgın ekipleri tarafından karantina kuralı ihlali yapan karı ve kocaya 4 bin 750'şer lira idari para cezası uygulandı. Buradaki işlemlerin ardından da özel bir otelde karantinaya alındı.

KIRIKKALE (İHA)

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