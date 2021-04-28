Onlarca kişiyi kitap satarak dolandırdılar

Patix Kitap isimli kitap şirketinin elden satış yöntemiyle binlerce kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor. Buldukları telefon numaralarını arayıp “Kitap setleri satıyoruz sizi ziyaret etmek istiyoruz” diyerek randevu alan kişiler, vatandaşların almak istediği kitap sayısından çok daha fazlasını bırakarak “2 hafta içerisinde bu kitaplardan beğendiğiniz olursa alırsınız, gerisini biz teslim alacağız” diyerek en az 1400 TL’lik senet imzalatıyor.

Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre vatandaşlar “Kitapları geri alın” diye aramak istediklerinde ellerindeki telefon numarası yanıt vermiyor. Dolandırıcılar iki hafta geçtikten sonra vatandaşlara borçları ödemeleri konusunda mesajlar atmaya başlıyor. İade etmek isteyenlere 14 gün geçtiği ve yasal iade süresi dolduğu için artık tüm kitapların parasını ödemek zorunda olduklarını söylüyor.

‘GÜNDE 30-40 KİŞİYİ KANDIRIYORLAR’

Patix Kitap’ın mağdurlarından Ahmet Yılmaz, son 6 ayda en az 3-4 bin mağdur oluştuğunu ifade ediyor. Sosyal medyadan mağdurların haberleşebileceği gruplar kurduklarını belirten Yılmaz, “Sistemi sürdürüyorlar, 10 çalışanları var her gün en az 30-40 kişi bu tuzağa düşüyor. Kitap okuyan insanları sosyal medyadan ya da bilmediğimiz başka kaynaklardan tespit edip ulaşıyor ve dolandırıyorlar. Konuyla ilgili CİMER’e, Tüketici Hakem Heyeti’ne ve savcılığa başvurduk. Yeni mağdur olanlar da suç duyurusunda bulunuyor” diyor.

Yılmaz sistemi şöyle anlatıyor:

"Gelen kişi ‘Öğrenciyim prim alıyorum’ diyerek kitap satmaya çalışıyordu. Ben çok kitap okuyan biriyim, kitap satıcılığının dolandırıcılığının olacağı aklımın ucundan bile geçmedi. Bir iki kitap aldım, ‘Bu kolileri de bırakıyorum. Bakarsınız iki hafta içinde ararsınız almadıklarınızı ben geri alacağım’ dedi. İmzaladığım uzaktan satış sözleşmesinde büyük harfle ‘Cayma bedeli vardır’ yazıyordu. Ben de hem kitap almış olurum, hem de öğrenciye katkım olur diyerek ikna oldum. Ardından telefonla aradım, kitapları gelsinler geri alsınlar diye bir süre ulaşamadım. Daha sonra ulaştım, ‘Tamam geleceğiz alacağız’ deyip gelmediler. 14 gün süre geçtikten sonra da ‘Borcunuz vardır’ tarzında mesajlar gelmeye başladı. Kolileri alıp elimdeki sözleşmede yazan adrese gittim. ‘14 gün süre geçti artık iade edemezsiniz’ dediler. Ben bu dolandırıcılıktan mağdur olduktan sonra araştırmaya başladım ve aynı şirketin daha önce Gelişim Yayınları daha sonra Sespa ismiyle aynı yöntemle insanları dolandırdığını öğrendim. Şimdiye kadar bizimle iletişim kuranların tümü 1400 TL ile 3 bin TL arasında borçlu çıkartılmış.”

'CAYMA HAKKINA GÜVENMİŞTİM’

Mağdurlardan Seda San da aynı şekilde dolandırıldığını belirterek “Çok kibar, sarışın ve şık bir kadın geldi. ‘Bu bizim yayınevimiz, hangi kitaplara ilgi duyarsınız’ diye sormaya, içten bir şekilde sohbet etmeye başladı. İnsanın aklına böyle bir dolandırıcılık ihtimali hiç gelmiyor. Almaya karar verdiğim kitaplar için imzaladığım senedin üzerinde büyük harfle ‘Cayma hakkınız vardır’ yazıyordu. Buna güvenerek rakama bile bakmadım. Sonradan 1450 TL’lik bir senet imzaladığımı fark ettim” dedi.

İddialar hakkında konuşmak için Patix Kitap şirketi arandı fakat ulaşılamadı.



