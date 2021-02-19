Onlarca markanın maskesi güvensiz!

Maske, koronavirüs ile mücadelenin en önemli silahlarından biri olunca, merdiven altı üreticiler de bu sektöre yöneldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerde onlarca markaya ait maskelerinin güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bu ürünlerin toplatılması kararı alındı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Rıdvan Karaali “Doğru ve güvenilir maske en az 3 katmanlı ve bakanlık tarafından onaylı olmalı. Burun kısmı telli olmalı. Lateks, naylon, paraben içermemeli” dedi.









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