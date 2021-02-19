Beden Sağlığı Onlarca markanın maskesi güvensiz!

Onlarca markanın maskesi güvensiz!

Beden Sağlığı

Onlarca markanın maskesi güvensiz!

Koronavirüsün en önemli silahlarından biri olan maskenin güvenli olmadığında sağlığımızı tehlikeye attığını artık hepimiz biliyoruz. Yapılan denetimler sonucunda satılan çoğu maskenin güvenli olmadığı ortaya çıktı.

19 Şubat 2021, Cuma 12:40 Son Güncelleme:
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Maske, koronavirüs ile mücadelenin en önemli silahlarından biri olunca, merdiven altı üreticiler de bu sektöre yöneldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı incelemelerde onlarca markaya ait maskelerinin güvensiz olduğu ortaya çıktı. Bu ürünlerin toplatılması kararı alındı. İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Rıdvan Karaali “Doğru ve güvenilir maske en az 3 katmanlı ve bakanlık tarafından onaylı olmalı. Burun kısmı telli olmalı. Lateks, naylon, paraben içermemeli” dedi.


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